Kelly Sildarule Norra X-Mängudel hoogu lükanud Uus-Meremaa treener Brad Prosser rääkis, et tuli eestlannale väga hea meelega appi ning tunnustas teda kahe uue triki eest.

"Tõnisel on nüüd natuke tööd vaja teha. Lepin 10 protsendiga Kelly auhinnarahast," lõõpis Prosser, seda muidugi naljaga mõeldes. "Tegelikult aitasin hea meelega. Oleme laagrites palju aega koos veetnud ja trampliinil tööd teinud. Ta on suurepärane tüdruk, kelles peitub tohutu potentsiaal. Paljud poisid ei julge unistadagi sellisest trikist (Switch 1260 grab'iga) nagu tema tegi. Ning maanduda ära 1440-kraadine hüpe annab talle tulevikuks palju enesekindlust."

Prosseri sõnul oli Sildaru viimase hüppe eel väga närvis. Šveitslanna Mathilde Gremaud, kes sai Switch Double Cork 1080 triki eest täiuslikud punktid, oli just kahe parema hüppe summas Kellyst kolme punktiga möödunud ning kuldmedali võitmiseks pidanuks Sildaru tegema midagi erakordset. Ja mõnes mõttes tegigi, sest ükski naine polnud varem 1440-kraadist trikki ära maandunud. Punktide poolest jäi sooritus nõrgaks vaid haarde puudumise tõttu.

"Ütlesin talle üleval, et ta teeks paar sügavat hingetõmmet. Ta oli ilmselgelt närvis, mis on normaalne. Närv on hea asi, aga kui sa lased sellel endast võitu saada, osutub see probleemiks. Ütlesin, et ta keskenduks äratõukele ning tegelikult ta kiirustaski sellega, mistõttu ei saanud ta haaret kätte. Aga vaadates, kuhu suunas ta areneb, siis usun, et kuld pole enam kaugel," sõnas Prosser.

Sildaru auhinnakapis on nüüd kaks X-Mängude kulda pargisõidust ja kaks hõbedat Big Air hüpetelt.