Freestyle-suusataja Kelly Sildaru piirdus Norra X-Mängudel Hafjellis tänasel Big Airi treeningul ühe hüppega, sest hoogu jätkuvalt pole.

"Seis on sama, nagu ta siiani on olnud. Ta lendas nukki. Ei ole mõtet ennast lõhkuda," põhjendas Kelly isa Tõnis Sildaru, miks rohkem proovima ei mindud. Eesti aja järgi kell 15 läheb Kelly uuesti pargisõidu rada proovima. Pargisõidu finaal algab kell 18.30, otsuse startimise osas teevad Sildarud vahetult enne võistlust.

Kelly jaoks oleks hädasti vaja, et ilm läheks selgemaks ja lumeolud sulaks. Ilmateade seda paraku ei luba. Norra ilmaportaali YR.no andmetel on täna Hafjellis püsivalt -4 kraadi ja kella 18-st on taas lumesadu oodata.

Kehva libisemise üle kurtis ka Kelly üks peamisi konkurente, norralanna Johanne Killi. "Kui juba meil on raske hüppest üle saada, siis kujutan ette, kui keeruline see Kelly jaoks on. Oleks väga kahju, kui Kelly võistelda ei saaks, sest ma tahtsin temaga väga mõõtu võtta. Ta on parim ja mõjub ka teistele progressiivselt," ütles kolmekordne X-Mängude medalist.