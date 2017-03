Norra X-Mängudel naiste freestyle-suusatamise pargisõidus kuldmedali võitnud Johanne Killi nimetas 15-aastast Kelly Sildarut jätkuvalt selle ala parimaks.

"Kahju, et ta võistelda ei saanud, kuna ta oli favoriit ja on hetkel parim naissuusataja. Aga ei saa väita, et ta siin kindlasti võitnud oleks," ütles 19-aastane Killi, et tema triumfi Kelly puudumine ei pisendanud.

Olud olid kõigi jaoks rasked ning lõppjärjestus seetõttu ennustamatu. "Mõlemad laskumised olid rasked. Praktiliselt kellelgi ei jätkunud viimaseks hüppeks hoogu. Pidime end nii madalale kükki laskma kui võimalik. Õnneks saime hakkama ja keegi viga ei saanud - see on kõige tähtsam," lausus norralanna.

Ta tunnistas, et pargi ehitusel on tehtud vigu. "Pärast käsipuusid läheb rada väga sügavale põhja, kus nõlv on päris tasane. Raske on niiviisi kiirust üles saada. Naljakas rada. Loodan, et järgmise aasta park on parem. Kui X-Mängud siis üldse veel Norras toimuvad. Väga loodan, et nii läheb, sest kodupubliku ees võita on kirjeldamatu tunne."