DELFI ITAALIAS: Tõnis Sildaru: vaevalt keegi homme Kelly 1080-kraadise hüppe üle teeb

Kelly Sildaru treenerist isa Tõnise arvates on 15-aastase eestlanna hüpped Itaalias juunioride MM-il osalejatest kõige tugevamad, kuid ainult neist ei pruugi kuldmedaliks piisata.

Kelly avaldas tänase treeningu järel, et teen esimesel hüppel triki Switch 900 ja teisel Switch 1080 ehk läheb selg ees hüppesse ja pöörab end vastavalt kaks ja pool ja kolm ringi ümber telje.

Tõnis ei usu, et konkurentidel sellele midagi vastu panna oleks. "Tuhat on naistel üsna viimane piir. Hüpped hüpeteks, kuid kogu rada on vaja hästi sõita - stiilselt, ilma vigadeta," ütles ta.

Kelly ise ütles, et sai pooletunnise treeninguga kaks korda oma võistlussõidu täiuslikult läbi teha. Kuidas treener kõrvalt hindab? "Alati saaks millegi kallal norida. Sadat punkti ei anta kunagi, seega alati on midagi parandada," sõnas Tõnis Sildaru.

Homne kvalifikatsioon Chiesa in Valmalencos algab Eesti aja järgi kell 11.