DELFI ITAALIAS: Tõnis Sildaru: korraldajatele kasvas juunioride MM üle pea

Kelly Sildarule kuldmedali toonud freestyle-suusatamise juunioride MM Itaalias läheb ajalukku kõige muu kui laitmatu korralduse poolest. Rahulolematust väljendas ka Kelly isa ja treener Tõnis Sildaru.

Põhiliselt oli korraldajate sel nädalal probleeme ajakavast ja lubadustest kinni pidamimisega. Eilne treening jäi lubatud kahe ja poole tunni asemel vaid poole tunni pikkuseks. Täna teatati alles enne finaalvõistlust, et planeeritud kolme asemel saavad kõik kaks katset. Omaette ooper oli tulemustega, mis saabusid teadustaja putkasse kõva nihkega ning tihti alles siis, kui kõik võistlejad olid oma laskumise ära teinud. Nii et poole võistluse pealt pidi ka Tõnis mäelt alla sõitma ja ajakirjanike käest seisu küsima. Mida me paraku ei teadnud.

"Korralduse poolelt kasvas neil see võistlus üle pea, kuna läbi oli vaja viia mitu võistlust korraga. Meestööjõudu, varustust ja aega tundus kogu aeg nappivat. Eks ta natuke ebameeldiva maigu korraldusele jätab. Algusest saadik oli räägitud, et finaalis on kolm katset, aga enne finaali öeldi: "Vabandust, teeme ikka kahega." Sellise ilma ja tingimuste juures pole seda varem tehtud," sõnas Tõnis Sildaru.

Tütre võistluse kohta ütles Tõnis: "Kelly tegi enam-vähem selle ära, mida me plaanisime. Natuke nuriseda saab - esimesel katsel haarde ja teisel katsel viimase reili puhul, aga muidu läks üsna hästi. Arvasin ise, et Kelly saab esimese ringi eest natuke vähem punkte."