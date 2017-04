DELFI ITAALIAS: Kelly Sildaru: siin on palju uusi tüdrukuid, aga alahinnata ei tasu kedagi

Freestyle-suusatamise juunioride MM-il Itaalias Chiesa in Valmalencos oli täna esimene ametlik treeningpäev, mida kasutas maksimaalselt ära ka neljapäevase pargisõidu võistluse suursoosik Kelly Sildaru.

"Park on huvitav. Rajal on 90-kraadine pööre, üks kahest reilist on nõlvaga risti. See on natuke teistmoodi kui tavaliselt. Hüpe on ka võibolla natuke väiksem. Päris 1400-kraadist ja 1200-kraadist pööret teha ei saa, aga 1000 ja 900 kannatab teha küll," rääkis Sildaru Delfile ja Eesti Päevalehele.

Konkurentidest ühtegi säravat nime ega sellist, kes X-Mängudel või Dew Touril osalenud oleks, Itaalias kohal ei ole. Nimekaim rivaalidest on rootslanna Jennie-Lee Burmansson, kes jäi tänavu La Clusaz's SFR Freestyle Touril Sildaru järel kolmandaks. Kokku on tüdrukuid registreerunud 20, nende seas ka X-Mängudel osalenud Mathilde Gremaud, kuid tema on vigastatud ning võistlema ei tule.

Sellegipoolest ei tasu Sildarul ühtegi tüdrukut alahinnata. Isa Tõnise sõnul tuleb medali nimel siiski kõvasti pingutada. "Ma arvan, et medali pärast tuleb ikka kõvasti võidelda. Viis tugevamat võivad kõik medali peale mängida. Kellel vähem õnne, kellel rohkem - selle järgi pannakse paika. Kui kõik oma taseme ära teevad, siis on oodata tasavägist võistlust," ütles Tõnis Sildaru.

Kaks nädalat tagasi tuli Sildaru juunioride maailmameistriks Šveitsis. Möödunud nädalal harjutas ta La Clusaz's, kus ühtlasi filmiti sponsorite jaoks promoklippe. Neljapäevane võistlus on Kellyl selle hooaja viimane.

Freestyle pargisõidu juunioride MM-i osalejad Lara Wolf (Austraalia), Alejandra Rodriguez (Tšiili), Kelly Sildaru, Anni Karava, Joona Sipola (mõl Soome), Lou Barin (Prantsusmaa), Connie Brogden (Suurbritannia), Elvira Marie Ros Baltzersen (Norra), Margaux Hackett (Uus-Meremaa), Lana Prusakova, Anastassia Tatalina (mõl Venemaa), Jennie-Lee Burmansson (Rootsi), Diana Djakiv, Katerina Kotsar (mõl Ukraina), Marin Hamill, Caroline Claire, Nikita Mac, Rell Harwood (kõik USA), Sofia Tchernetsky (Kanada)

Kelly, Tõnis ja Henry Sildaru Chiesa in Valmalencos. Foto: Gunnar Leheste