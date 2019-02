DELFI FOTOD | Park City's asub USA freestyle-suusatajate salarelv

Park City's on USA koondis rajanud endale korraliku keskuse, kus freestyle-suusatajad ja ka lumelaudurid saavad rahus uusi trikke harjutada. 2002. aasta Salt Lake City olümpiamängudeks valminud suusahüppemägede kõrvale on püsti pandud mitu hüppetorni, millelt saab harjutada hüppeid vette.

Tänapäeval on aina tavalisem, et suurtel koondistel on olemas säärased treeningkeskused ning teiste riikide esindajaid sinna eriti ei lubata. Park City keskuses on ühe korra saanud vette hüpates trikke sooritada ka Kelly Sildaru. See juhtus 2017. aasta suvel.

USA freestyle-suusatajatele mõeldud hüppetornid. Foto: Andres Putting

Treeningkeskus on mõeldud USA olümpiakoondisele. Foto: Andres Putting