BLOGI | Võistlust domineerinud Kelly Sildaru krooniti enda trumpalal teistkordselt juunioride maailmameistriks

Pargisõit juunioride MM-il

Pargisõidu finaali lõpptulemused: Sildaru maailmameister, Tatalina hõbedal ning Kondo pronksil.

Sildaru näitab ka viimasel laskumisel klassi - tulemuseks 93,60 punkti. Seega oli Sildaru päeva parim mõlemas kvalifikatsiooni laskumises ja kõigis kolmes finaalis toimunud sõidus. Kuldmedali toob talle skoor 95,20!

Tatalina teeb viimasel laskumisel suurepärase esituse ja kogub 90,00 punkti. See viib ta hõbemedalile. Kondole pronks. Sildaru on sellega kolmekordne juunioride maailmameister. Pargisõidus on see tema teiseks tiitliks. Eestlannat ootab ees veel viimane laskumine.

Medalivõitjad on selged. Eileen Gu teeb enda päeva parimaks 73,40, kuid viiendast kohast kõrgemale see teda ei tõsta. Big Airis pronksi võitnud Lana Prusakova kogub viimasel laskumisel enda parima 70,20, kuid sellest piisab ainult kuuendaks kohaks. Võistluse eel üheks medalisoosikuks olnud Elena Gaskell saab kokkuvõttes 79,80-ga neljanda koha. Viimane laskumine kanadalannal ebaõnnestus.

Kas keegi võiks ohustada ka Sildaru liidritulemust? Tundub, et eestlanna kõige tõsisemateks konkurentideks ongi praegu teisel kohal olev Kondo ja kolmandat positsiooni hoidev Tatalina. Ka kvalifikatsioonis olid mõlemad väga heal tasemel ja finaalis on nad sama hooga jätkanud. Võrreldes eelvõistlusega on finaalis seni Sildaru ülekaal olnud aga suurem. Siiski lõpuni kindlalt enda tunda ei saa. Mäletatavasti napsas Tatalina Big Airi hüpetes eestlannalt kuldmedali just viimase, kolmanda katsega.

Kvalifikatsiooni põhjal võiksid õnnestumise korral medaliheitlusesse sekkuda praegu neljandal kohal olev kanadalanna Elena Gaskell ning viimasel positsioonil olev ameeriklanna Eileen Gu. Viimasel on finaalis seni mõlemad laskumised ebaõnnestunud.

Praegu toimub meeste finaali teine voor. Seejärel saavad naised ära teha enda viimase laskumise.

Teise laskumisega läks konkurents tipus tihedamaks. Kondo tõusis neljandalt kohalt teiseks skooriga 87,00. Sildaru sai ka teisel laskumise üle 90 silma (täpsemalt 92,60) ehk ta on teinud finaali kaks kõige paremat sooritust.

Avavooru järel on teisel positsioonil Cardronas juba Big Airi kuldmedali võitnud venelanna Anastassia Tatalina, kes teenib avalaskumisega 84,00 punkti. Medalite eest võitlevad täna veel kanadalanna Elena Gaskell, jaapanlanna Kokone Kondo ja teine venelanna Lana Prusakova. Kõrgesse mängu üritab kindlasti sekkuda ka Eileen Gu, kelle avalaskumine ebaõnnestus.

Finaali seis esimese laskumise järel. Sildaru on kindel liider.

Sildaru teeb avalaskumisel suurepärase sõidu - 95,20 punkti on väga suurepärane tulemus!

FIS annab teada, et ilmastikuolude tõttu on tänane programm veninud ja seetõttu algab naiste pargisõidu finaal umbes 5.15 kuni 5.40.

Finaali stardijärjekord!

Kvalifikatsiooni lõpptulemused:

Finaal algab Eesti aja järgi kell 4.15. Seega natuke üle kolme tunni ootamist.

Kondo saab teise laskumise eest 85,60 silma. Sellega on kvalifikatsioon läbi. Kondo on eelvõistlusel üllatuslikult kolmas.

Muir kogub teisel laskumisel 66,80 punkti. Seega jääb kirja avalaskumise 67,40 ning praegu seitsmes koht.

Viimaste laskumistega ei ole tabeli tipus muudatusi toimunud. Jääb veel oodata Kondo ja Muiri teist laskumist.

Big Airis võidutsenud Tatalina on heas hoos ka pargisõidus. Venelanna kerkib 89,40 punktiga Sildaru järel teiseks. Meenutuseks, et Sildaru avasõit oli väärt 91,20 ja teine laskumine 89,60 silma.

Kokkuvõttes praegu neljandat kohta hoidva kanadalanna Elena Gaskelli teine laskumine ebaõnnestub ja kirja läheb ainult 24,00 silma.

Esmaspäeval 15-aastaseks saav ameeriklanna Eileen Gu parandab teisel laskumisel samuti ning tõuseb 78,20 silmaga viiendaks.

Svea Irving paneb veidike juurde ja saab kirja 54,40, kuid kokkuvõttes on ta ikka kaheksas.

Sildaru teeb ära enda teise laskumise. Skooriks on 89,60 punkti. Seega jääb eestlannal tabelisse avalaskumise 91,20. Praeguse seisuga on Sildaru teinud võistluspäeva kaks parimat laskumist.

Prusakova parandab teisel katsel enda tulemust ja saab skoori 74,40. Viiendast kohast kõrgemale see teda praegu siiski ei aita.

Seis kvalifikatsiooni esimese laskumise järel. Sildaru juhib. Kõigil üks katse veel.

15-aastane jaapanlanna Kokone Kondo üllatab ning läheb 88,00 silmaga Sildaru järel teiseks.

Kokku läheb Cardronas täna jagamisele neli medalikomplekti. https://twitter.com/wintergamesnz/status/1035276100547399680

14-aastane britt Kirsty Muir läheb 67,40 punktiga viiendaks.

Esimene voor on naistel jõudnud täpselt poole peale. Sildaru hoiab esikohta.

Cardronas juba Big Airi hüpetes kuldmedali võitnud venelanna Anastassia Tatalina saab esimesel laskumisel kirja 86,20 punkti. Sellega läheb ta Sildaru järel teiseks.

Eelmisel hooajal MK-sarjas kolmel korral kuue parema sekka sõitnud 17-aastane kanadalanna Elena Gaskell teeb korraliku soorituse ja kogub 82,80 punkti ja läheb Sildaru järel teiseks.

Eelmisel juunioride MM-il rennisõidus hõbemedali võitnud Svea Irving kogub avalaskumisega 51,40 silma.

Pyeongchangi olümpiamängudel 14. koha saanud ja Cardronas Big Airis pronksmedali võitnud venelanna Lana Prusakova saab avalaskumisel kirja 69,80 punkti.

Sildaru on rajal ja saab kvalifikatsiooni esimesel katsel kirja 91,20 punkti. See skoor viib eestlanna kindlalt finaali.

Kvalifikatsioon viiakse läbi plaanitult. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1035262281582559232