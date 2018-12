BLOGI | Kelly Sildaru võitis kolmandat korda maineka Dew Touri ja jätkas uskumatuna tunduvat võiduseeriat!

Dew Tour naiste pargisõit

Sildaru lühike kommentaar võistluse järel: “Olen väga õnnelik, et saan taas siin võistleda. Kõik olid väga tugevad. Tahtsin nautida ja tegin seda.“

Võistlus läbi! Võit Sildarule. Eestlanna on nüüd võitnud 26 rahvusvahelist võistlust järjest!

Ledeux parandab, kuid napilt. Tulemuseks 80,67 silma, mis on reilide neljas tulemus. Kokkuvõttes tüuseb ta aga teiseks!

Höfflin parandab ka - 60,67 silma. Siiski on olümpiavõitja reilidel viimane.

Kommentaatorite sõnul toimetavad meedikud Sildaru juures. Nagu peagi selgub, siis kommentaatorite sõnul on tegemist kerge marrastusega ja midagi hullu ei ole.

Gaskell teeb ka enda parima. Tulemuseks 63,67.

Tanno parandab tulemust ja saab kirja 73,33 silma.

Sildarul on viimase laskumise eel võit taskus. Kommentaatorite sõnul ta reilidel viimast laskumsit enam ei teegi!

Üldseis enne reilide viimast laskumist. Sildaru on kindlalt võidus kinni.

Seis reilide teise laskumise järel:

Killile teise laskumise eest 65,00 silma. Avalaskumine oli aga 85,00.

Ledeux pingutab kõvasti, kuid sõit lõppeb kukkumisega.

Olümpiavõitja Höfflin parandab veidike. Kirja läheb 56,00 silma. Reilidel annab see praegu kuuenda koha.

Sildaru parandab. Tulemuseks 93,67 silma. Päeva parim tulemus. Üks võistluse kommentaator teatab, et tegemist on parima naiste esitusega reilidel, mida ta on kunagi näinud.

Voisin laseb libastumisi sisse. Ameeriklanna saab 69,00 silma. Avalaskumine oli 81,67.

Avalaskumisel kukkunud Gaskell kukub ka teisel. Seekord 11,00 silma.

Tanno teine laskumine lõppeb kukkumsiega. Punkte tuleb ainult 5,67.

Selline on seis, kui hüpete ja reilide punktid kokku liita. Sildaru on esikohal. Voisin on teine ja Ledeux kolmas. Kõigil on reilidel veel kaks laskumist.

Reilide avalaskumiste tulemused:

Killi teeb reilidel hea esituse. Norralannale 85,00 silma, mis on reilide teine tulemus.

Hüpete järel teine olnud Ledeux saab reilidel kirja praeguse kolmanda tulemuse 78,00.

Hüpetel valusalt kukkunud olümpiavõitja Höfflin saab reilidel kirja 50,00 silma.

Sildarule reilide avalaskumise eest 89,00 silma. Sildaru teeb siiamaani kõige keerulisemaid trikke. Ainult esimeselt reililt maandumine ebaõnnestus, kuid muidu oli kõik suurepärane.

Voisin teenib reilide avalaskumsie eest 81,67 punkti. Tema on täna kindlasti võitlemas koha eest esikolmikus.

Gaskellil tuleb eksimusi sisse algusest peale. Lõpuks tuleb ka kukkumine. Tulemuseks 20,00 punkti.

Tanno saab avalaskumise eest 68,67 silma.

Reilide osa on alanud. Esimesena on rajal Giulia Tanno.

Naised on reilideks valmis. Kõigil on taas kolm katset. Kirja läheb neist parim ja see liidetakse hüppevõistluse skoorile juurde.

Ülekanne toimib ka Twitteri vahendusel. https://twitter.com/DewTour/status/1073263263448686592

Ajakava järgi peaks reilide osa algama Eesti aja järgi kell 19.15. Kuna hüppevõistluse algus veidike venis, siis võib viibida ka reilide osa algus.

Sildaru tegi hüpetes päeva kolm parimat laskumist.

Hüppevõistlus on läbi! Sildaru hoiab esikohta. Nüüd on ees veel reilid!

Viimane laskuja Killi kukub. Norralannale jääb 72,00 silma, mis annab talle kuuenda koha.

Ledeux teeb duubleid, kuid need ei ole kõige puhtamad. Viimase hüppe järel maandub ta ühele suusale, kuid jääb siiski püsti. Tulemuseks 85,00 silma, mis viib ta teiseks. Tundub, et Ledeux ei ole siiski rahul - prantslanna lootis enamat.

Sildaru teeb taas hea sõidu. Siiski ei ole esitus nii puhas nagu teisel laskumisel. Viimase katse tulemuseks on 89,00 silma. Hüppevõistluselt läheb talle kirja 92,00 punkti.

Voisin ei suuda esimese hüppe järel maandumisel end kontrollida ning ta pöörab end kahe hüppe vahel ringi ja sellega on kõik läbi. Voisinile jääb kirja 82,67 silma, mis annab praegu teise koha.

Gaskell kukub viimasel hüppel üsna valusasti. Kanadalanna maandub otse nuki peale ja visuaalselt on see väga valus. Tundub, et ta pääseb siiski kergelt ja ta sõidab omal jalal edasi. Kanadalannale jääb avalaskumise 79,00 silma, mis annab praegu kolmanda koha.

Tugeva hüppajana tuntud Tanno kukub teisel hüppel. Talle jääb hüppevõistlusest kirja teise laskumise 70,00 silma.

Sildaru juhib ka teise hüppevooru järel. Kõigil on hüpetes veel üks laskumine jäänud.

Killi ei paranda samuti. Norralannal on ikka kirjas avalaskumise 72,00 silma.

Ledeux teeb esimesel hüppel duubli ära, kuid teisel jääb hoogu väga väheks ja sellega on kõik taas kadunud. Kirja jääb avalaskumise 49,33 punkti.

Olümpiavõitja Höfflin läheb hullu panema. Šveitslanna teeb esimesel hüppel triki switch double cork 10. Hoogu on aga liiga palju ja maandumiseks ei jäägi sisuliselt enam ruumi, Höfflini jaoks lõppebki kõik kukkumisega. Tundub, et temaga on siiski kõik korras.

Sildaru paneb võrreldes esimese korraga kokku pool pööret juurde. Lisaks on ka stiil puhtam. Selles kajastub ka tulemus. Kohtunikud annavad talle 92,00 punkti. Tegemist on päeva parima tulemusega!

Maggie Voisin teeb viimasel hüppel ära triki Rodeo 900. Tulemuseks 82,67 silma, mis viib ta Sildaru järel teiseks.

Teisel kohal olev Gaskell läheb teisel laskumisel riskile, kuid see lõppeb kukkumsiega.

Giulia Tanno teenib teise laskumisega 70,00 silma, mis viib ta neljandaks.

Tundub, et Gremaud tegi avavooru kukkumisega endale viga ning tema täna rohkem rajale ei tule.

Seis esimese hüppevooru järel. Kaks hüppevooru veel ees.

Viimasel laskujal Johanne Killil jääb viimasel hüppel hoogu puudu. Lõpuks teenib ta 72,00 punkti, mis annab praegu neljanda koha.

Tess Ledeux teeb ära kahekordse cork'i, kuid maandumine on ebapuhas. Ka teisel hüppel ei kontrollinud Ledeux enda hüpet lõpuni välja. Prantslannale 49,33 silma, mis annab neljanda koha.

Olümpiavõitja Sarah Höfflin piirdub 76,67 punktiga. See annab talle praegu kolmanda koha. NAgu kommentaatorid tõdevad, siis šveitslanna läks rajale liiga lihtsate hüpetega, mille eest ei olegi võimalik väga kõrgeid punkte saada.

Sildaru teeb kolm pööret nii vasakule kui ka paremale. Viimane hüpe jääb natuke lühikeseks ja eestlanna maandub nukki. Tulemuseks 87,33 punkti. See annab praegu esikoha.

Tundub, et sportlastel on täna siiski hooga veidike probleeme.

Maggie Voisin üritab teha 2,5 pööret ümber telje, kuid kohe esimene hüpe lõppeb kukkumsiega. Tulemuseks 7,00 punkti.

Elena Gaskell on esimene sportlane, kes jõuab kukumisteta lõpuni. Kanadalanna saab kirja 79,00 silma.

Teine võistleja Giulia Tanno kukub viimasel hüppel. Šveitslanna sooritab hüppe ära, kuid maandumine on veidike ebapuhas ja lõpuks ta kukubki. Kirja läheb 25,00 punkti.

Gremaud läheb kohe duubleid tegema. Esimene hüpe tulebki välja, kuid teisel šveitslanna kukub. Kirja läheb 16,67 punkti.

Võistlus on alanud! Gremaud on esimesena rajal!

Ilm on võistlemiseks hea ning lumi pidavat olema piisavalt kiire, et näha häid hüppeid.

Hüpete osas on igal võistlejal kolm katset. Ühel laskumisel on kolm hüpet. Lõpuks läheb kirja parim laskumine. Reilidel on samuti kõigil kolm katset, millest läheb kirja parim. Nii hüpetes kui ka reilidel on võimalik maksimaalselt teenida 100 punkti ehk kokku on võimalik maksimaalselt saada 200 silma.

Kui Kelly Sildaru osales esmakordselt Dew Touril juba kolm aastat tagasi, siis tasub mainid, et eestlanna ka tänavu 16-aastasena endiselt kõige noorem osaleja.

Jõuproovi algus veidike viibib. Käivad veel viimased soojenduskatsed.

Võistluse alustuseks meenutavad korraldajad 2016. aasta Dew Touri. Toona teenis Sildaru enda teise võidu Dew Touril.

Võistluse eel tasub ära märkida, et Kelly Sildaru on praeguseks võitnud 25 rahvusvahelist pargisõitu järjest.

Esimesena laskub Mathilde Gremaud. Sildaru on hüppejärjekorras viies. Viimasena tuleb mäest alla Johanne Killi.

