BLOGI | Kelly Sildaru näitas rennisõidus isegi suuremat ülekaalu ja krooniti neljandat korda maailma parimaks

Rennisõidu finaal juunioride MM-il

Rennisõidu lõpptulemused. Sildaru maailmameister, Demidova hõbedal, Zhang pronksil.

Sildaru viimase laskumise skooriks on 90,60 silma. Seega on Sildaru taas maailmameister. Sarnaselt pargisõidule tegi Sildaru ka rennisõidus päeva kolm kõige paremat tulemust.

Zhang parandab viimases voorus ja saab kirja 80,60 punkti, kuid see annab jätkuvalt kolmanda koha. Teisel kohal oleva Demidova viimane laskumine ebaõnnestub - 29,40 silma. Seega on Kelly Sildaru rennisõidus teist korda ja kokku neljandat korda juunioride maailmameister.

FIS-i koduleht halastab ja annab nüüd ka Sildaru teise sõidu tulemuse, milleks on 92,20 silma. See on selgelt päeva senine parim tulemus.

Meeste teine laskumine on nüüdseks läbi saanud. Esikohta hoiab Pyeongchangi olümpiamängudel pronksmedali võitnud Uus-Meremaa sõitja Nico Porteous 93,90 silmaga. Algamas on naiste viimane voor, kuid endiselt ei ole antud Sildaru teise laskumise tulemust. Selge on vähemalt see, et eestlanna läheb viimasele voorule vastu liidrina.

FIS-i kodulehe live'i süsteem parasjagu ei toimi ning nii ei tea me jätkuvalt Sildaru teise laskumise tulemust. Reaalsuses on praeguseks käimas juba meeste teine voor.

Demidova parandab samuti ning tuleb Sildarule lähemale. Venelanna teise laskumise tulemuseks on 84,80 punkti. Liider Sildaru lõpetab teise võistlusvooru.

Kolmandat kohta hoidev Kexin Zhang parandab veidike enda skoori - 77,60 jätab ta siiski jätkuvalt kolmandale positsioonile.

Konkurents medalitele tiheneb - eelmise juunioride MM-i hõbemedalist Svea Irving tõuseb 71,60 silmaga neljandaks.

Nüüd teevad 12 meest enda finaali avalaskumise ja seejärel on naiste teise vooru kord.

Paremusjärjestus avalaskumise järel. Kolm soosikut on kolmel esimesel kohal, kuid lõplikult ei ole veel midagi selge.

Sildaru läheb avavooru lõpuks 86,20 silmaga võistluse liidriks.

Nüüd läheb liidriks Valeria Demidova 83,00 punktiga. Avavooru lõpetab Kelly Sildaru laskumine.

Kuuendana tuleb rennist alla üheks soosikuks olev Kexin Zhang, kes saab kirja 76,60 punkti. Tundub, et ilmastikuolud ei ole vist parimad, sest skoorid on seni olnud oodatust madalamad.

Esimesed neli naist on esinenud üsna tagasihoidlikult ning liidriks on seni Fanghui Li 68,00 punktiga.

Ja võistlus on alanud. Meng Wu on esimesena rajal.

Korraldajad annavad nüüd teada, et udu segab võistluse algust ja tegemist on väikese viivitusega.

Võistluse stardiaega ei ole seni korrigeeritud, kuid samas ei ole ka jõuproov veel alanud.

Freestyle-suusatajate jaoks on võistluse algus natuke viibimas, kuid loodetavasti läheb võistlus peagi käima.

Lumelauas on rennisõidu juunioride maailmameistrid selgunud. Nüüd on peagi freestyle-suusatajate kord. https://twitter.com/wintergamesnz/status/1036744519016837120

Naiste rennisõidu stardinimekiri. Sildaru tuleb rajale viimase laskujana.

FIS-i kodulehe teatel algab naiste freestyle- suusatamise rennisõidu finaal Eesti aja järgi kell 2.00.

Lumelaudurite rennisõidu finaalid on alanud!