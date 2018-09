BLOGI | Kelly Sildaru näitas ka rennisõidus taset ning tegi päeva kaks parimat sooritust

Rennisõidu kvalifikatsioon

Rennisõidu kvalifikatsioon on sellega lõppenud. Sildaru näitas päeva parimat tulemust. Nagu eeldada võis, siis on eestlanna suurimateks rivaalideks finaalis Valeria Demidova ja Kexin Zhang.

Pargisõidu pronksinaine Kokone Kondo parandab õige pisut ja saab kirja 44,00 punkti, kuid 15. kohast kõrgemale see ei aita ning finaali tuleb tal kõrvalt vaadata.

Nüüd tuleb väike muudatus ka tabeli tipus. Hiinlanna Fanghui Li kogub 84,40 silma, mis tõstab ta seniselt seitsmendalt kohalt viiendaks. Tulevikus tuleb rennisõidus hiinlannadega aina rohkem arvestada, kuna 2022. aasta Pekingi mängude eel on nad asunud freestyle-suusatamisesse jõuliselt panustama. Esialgu on kõige rohkem edu saavutatud just rennisõidus.

Kui rennisõidus pääsesid Pyeongchangi olümpiale ainult neli juuniorit, siis praeguseks on selge, et korealanna Yujin Jang juunioride MM-il finaali ei jõua. Täna jääb talle kirja ainult 25,40 punkti ja maksimaalselt annab see 18. koha.

Demidova ei suuda teises voorus enda tulemust parandada. Tulemuseks on 83,00 silma. Kirja jääb seega avalaskumise 89,00.

Kelly Sildaru paneb teise laskumisega veelgi juurde! 95,00 punkti on kindlalt senine päeva parim esitus. Nüüd jääb veel oodata, millega vastab olümpiamängude kuues Demidova.

Eelmisel hooajal ühe MK-etapi võitnud ja olümpial üheksandaks tulnud Zhang parandab samuti enda skoori, kuid 87,60 jätab ta endiselt kolmandale positsioonile.

Eelmise MM-i hõbe Svea Irving parandab oma tulemust, kuid 85,00 punkti ei tõsta teda neljandalt positsioonilt kõrgemale.

Tulemused esimese laskumise järel. Sildaru hoiab esikohta, kuid Demidova ja Zhang on arvatavasti võimelised samaväärseteks esitusteks. Üks voor veel. Edasi finaali saab kuus esimest.

Kondo piirdub avalaskumisel 43,60 silmaga, mis viib ta 13. positsioonile.

Esimene ring hakkab lõpule jõudma. Tipus ei ole muudatusi toimunud. Huvitav saab olema näha, mida suudab pargisõidus pronksmedaliga üllatanud 15-aastane jaapanlanna Kokone Kondo, kes tuleb rajale eelviimasena.

Vahepeal on Rahvusvaheline Suusaliit FIS pannud kokku ka video pargisõidu parimatest paladest. Viska pilk peale ka Kelly Sildaru esitusele, mis tõi talle kuldmedali. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1035946667135193088

Kui kvalifikatsiooni esimene ring on poole peal, siis on kolm suurimat soosikut ka kolm esimest. Sildaru on 91,40-ga liider, Demidova 89,00-ga teine ja Zhang 86,40-ga kolmas. Tasub lisada, et kõik kolm on karjääri jooksul jõudnud ka rennisõidu MK-etappidel poodiumile.

Pyeongchangi olümpiamängudel kuuenda koha saavutanud ja eelmisel juunioride MM-il pronksmedali kaela saanud venelanna Valeria Demidova teeb samuti hea esituse ning läheb 89,00 silmaga teisele kohale.

Viiendana rennist alla tulev Kelly Sildaru alustab võimsalt ning läheb 91,40 silmaga liidriks.

Irving saab avalaskumise eest igati soliidsed 81,80 punkti. Üheks soosikuks olev hiinlanna Kexin Zhang vastab 86,40-ga.

Rennisõidu kvalifikatsioon on alanud. Esimesena on rajal eelmise juunioride MM-i hõbe Svea Irving.