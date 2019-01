Aspeni X-Mängude korraldajad panid Kelly Sildaru ja tema konkurendid keerulisse olukorda

Arvestades, et pargisõidus ja Big Airi hüpetes kattuvad enamasti osalejad suures ulatuses, siis on seekord korraldajad üsnagi sihilikult loonud naistele väga tiheda võistluskalendri. Võib eeldada, et nii mitmedki naised jätavad mõned ametlikud treeningud vahele, et võistlusteks värskust hoida.

Pargisõidus ja Big Airi hüpetes startivatest naistest on Sildaru seejuures ainus, kes asub medalite eest heiltema ka rennisõidus, mis on kavas kohaliku aja järgi neljapäeva õhtul.

Kui pargisõidus on viimasel ajal tooni andmas šveitslannad, siis rennisõit on rohkem ameeriklaste pärusmaa. Kaheksast starti asuvast naisest koguni neli võistlevad kodulumel: Maddie Bowman, Annalisa Drew, Devin Logan ja Brita Sigourney. Lisaks on stardinimekirjas kanadalannad Cassie Sharpe ja Rachael Karker, jaapanlanna Ayana Onozuka ning ainsa eurooplasena on rennisõidus oma oskusi näitamas Sildaru.

Samas ei ole ka meestel midagi hõisata, kuna neile on kavas ka eelvõistlused. Siiski on kõik Big Airi ja pargisõidu võistlused paigutatud erinevatele päevadele (ka meestel kattuvad nende kahe ala tegijad suures ulatuses). Pargisõidu eelvõistlus peetakse neljapäeval, Big Airi kvalifikatsioon reedel, Big Airi finaal laupäeval ning pargisõidu finaal pühapäeval.

Kui Kelly Sildaru on naiste konkurentsis ainus, kes lööb kaasa kolmel alal, siis meeste seas on kolmel erineval jõuproovil starti asumas ameeriklane Gus Kenworthy. Meestel on rennisõit ainus distsipliin, kus eelvõistlust kavas ei ole. Finaal peetakse neljapäeval.