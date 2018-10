Ametlik kinnitus: Kelly Sildaru kutsutakse jaanuaris toimuvatele X-Mängudele

"Tulles maalt, kus polegi päris mägesid, on Sildarust juba saanud tõeline suusafenomen. 2016. aasta X-Mängudel sai temast noorim talviste X-Mängude kuldmedalist, kui ta pargisõidus vaid 13-aastaselt triumfeeris. 2017. aastal naasis ta edukalt, kaitstes pargisõidus tiitlit ja võites Norra X-Mängudel Big Airis hõbeda, enne kui põlvevigastus ta eelmise olümpiahooaja eel võistlustelt eemale jättis," tutvustab ESPN-i leht Sildarut, kes on kümne kutsutud sportlase seas, kellest pisut pikemalt on kirjutatud.

Hetkeseisuga on Sildaru sealjuures kutsutute nimekirjas vaid Big Airi võistlusel, pargisõidus on kutsutuid seni vaid viis. Kõigi eelduste kohaselt saab Sildaru võistelda aga mõlemal alal.

