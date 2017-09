Ajaga võidu. Kas raske põlvevigastus kustutas Sildaru olümpialootuse?

Teisipäeval Uus-Meremaalt Eestisse saabunud Sildaru käis eile arstidele oma haiget vasakut põlve näitamas. Freestyle-suusatajat saatis visiidil ema Lilian Talving. Sildaru põlvele tegi magnetuuringu doktor Mihkel Mardna, kellel oli luba ka olukorda lühidalt kommenteerida. Ainsa infokilluna anti kõigepealt teada, et põlvetrauma on tõsine. Õhtuks aga avaldati, et tuvastati vasaku põlve ristatisideme vigastus. Siiski jäi veel selgusetuks, kas selle diagnoosi tõttu maeti kohe maha ka olümpiamängudele sõitmise plaan.