WRC2 klassis selgus maailmameister Škoda pressiteate vahendusel

WRC2 klassis lähevad arvesse iga sõitja hooaja kuus paremat tulemust ning maailmameistriks tuleb tänavu kogenud tšehh Jan Kopecky, kes on seni võitnud kõik viis võistlust, millest ta osa on võtnud. Kopecky teeb hooaja viimase sõidu sel nädalal Kataloonia rallil.

Seni oli ainus tema võimalik ohustaja samuti Škodal kihutav rootslane Pontus Tidemand, kuid tema on oma kuus sõitu juba tänavu ära teinud - kolme võidu kõrval on tal kirjas kaks teist kohta ja üks katkestamine.

Täna teatas aga Škoda Motorsport, et juba hooaja alguses oli plaan mõlemale sõitjale kuus etappi anda ning sellest peetakse ka lõpuni kinni. See tähendabki, et Kopecky saab juba MM-tiitlit tähistama hakata.