WRC võib lisaks Rootsile saada veel ühe lumeralli

Autoralli MM-sari võib lähiaastatel lisaks Rootsi etapile saada juurde veel ühe tõelise talveralli.

Nimelt soovib ideaalis 2022. aastal WRC etapi korraldada ka Kanada, kuigi nende plaanid on veel lapsekingades, kirjutab Autosport.

Kaks aastat tagasi, kui Rootsi ralli eel olid korraldajad hädas lumepuudusega, pakuti ühe alternatiivina välja just Kanadat. "Hakkasime selle peale mõtlema juba 2011. aastal. Viimasel ajal on asjad hakanud paika loksuma ning meie arvates on praegu õige aeg, et mõte reaalsuseks teha," sõnas Rally Promoter Association of Canada direktor Keith Morison.

"WRC etapp vajab valitsuse kõigi tasandite toetust ning lisaks sellele ka arvestatavat sponsorite tuge. Järgmisel aastal kohtume paljude ametnike ja võimalike partneritega, et teha kindlaks, et see toetusbaas oleks meil olemas."

Kui Kanada mõtleb rallimaailma tagasi tulla - seitsmekümnendatel korraldati Kanadas neli MM-rallit -, aastal 2022, siis Keenias toimuv kuulus Safari ralli tahab ideaalis WRC-sse naasta juba 2020. aastaks.

Plaani toetab 1,8 miljoni dollariga ka Keenia valitsus eesotsas presidendi Uhuru Kenyattaga. Sel ja järgmisel aastal tahetakse esialgu korraldada Aafrika esindusralli, et 2020. aastaks saavutada juba WRC staatus.

Viimati oli üliraske, keeruline ja teistest MM-rallidest võistluskilomeetrite poolest sisuliselt poole pikem Safari ralli WRC kavas aastal 2002, pärast seda on ralli toimunud kohaliku võistlusena, kuna MM-etapi korraldamiseks puudus seal vajalik rahastus ja organisatsioon.