WRC-tiitlit jahtiv Mikkelsen: Hyundai on sama hea nagu MM-sarja valitsenud Volkswagen

Sel hooajal Hyundai WRC-tiimis sõitev norralane Andreas Mikkelsen tõdes, et tema praegune võistlusmasin meenutab väga Volkswagen Polot, millega ta sõitis hooaegadel 2013 kuni 2016.

Nendel aastatel oli Volkswagen WRC-sarjas tõeline valitseja ning lisaks neljale meeskondlikule tiitlile võitis Sebastien Ogier selle autoga ka neli individuaalset MM-tiitlit. Mikkelsen oli aga kolmel hooajal kokkuvõttes kolmas ja võitis ka kolm MM-rallit.

“Kruusal sõitmine meenutas väga seda tunnet, mis mul oli omal ajal Pologa sõites,“ tõdes Mikkelsen Autospordi vahendusel. “Kui sain eelmisel hooajal sõita Citroen C3-ga, siis seda oli kruusal keeruline juhtida. Asfaldil oli sellega aga väga hea sõita.“

“Usun, et olen nüüd Hyundaiga parimas võimalikus positsioonis, et MM-tiitli eest heidelda,“ lisas Mikkelsen. “Tunnen, et meil on sel aastal head võimalused heidelda kõige kõrgemate kohtade nimel.“