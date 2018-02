WRC tiimipealikud nõuavad muutust: rahvusliku grupi autod sõitku teisel ajal!

Autoralli MM-sarja sõitjad ja tiimid nõuavad rallide korraldajatelt muutusi. Olukord, kus rahvusliku grupi autod künnavad WRC masinatele katsete teiseks läbimiseks ette kitsamaid rööpaid, ei tohiks enam kaua kesta.

Lisaks sellele, et Sebastien Ogier ja teisena startinud Ott Tänak pidid Rootsi rallil konkurentidele teed ette lükkama, oli nende ülesandeks ka õigete rööbaste sisse sõitmine, sest pärast WRC klassi lasti katsete esimeste läbimiste järel rajale Historic autod ja nn "rahvuslik grupp", mis koosneb peaasjalikult tagaveolistest, oluliselt kitsamate rehvidega autodest.

"Rööpad on 20 cm kitsamad kui minu autol," kurtis Ogier reedel, kui enda ees jäässe sõidetud kitsaid rööpaid nägi. "Isegi sirge peal pean hullumoodi võitlema, et teel püsida. See on kohutav tunne. Ma sõidan praktiliselt igasse lumevalli. Ma panen oma esirattad rööbastesse nagu kõik teised, aga tagumised on 10 või 15 sentimeetrit rööpast väljas. Kui te aegu vaatate, siis iga autoga lähevad need kiiremaks. See on naljanumber."

Lõpuks ei jäänudki viiekordsel maailmameistril muud üle kui pühapäeval punktikatsel kavalust kasutada ja katsele hiljaks jääda. JOKK-skeem tagas talle paremad rajatingimused ja tõi katastroofilise ralli lõpetuseks neli punkti. Kohtunikud määrasid Ogierile ajakaristuse 4 minutit ja 10 sekundit, mis pidanuks ta kümnendast kohast ilma jätma, kuid kuna M-Sport käskis Elfyn Evansil viimases vaheajapunktis hoogu maha võtta, sai Ogier sõiduga kümnenda koha tagasi ning sealtki ühe silma.

Ogier lisas, et ei taha rahvusliku grupi autosid "kottida". "Nad on siin, et rallit nautida, kuid nendes oludes oli raske teist läbimist teha. Asi oleks võinud teisiti olla, kui meil olnuks suurem rehvivalik. Meil oli siin ainult üks rehv - see on ainus ralli tervel hooajal, kus meil pole valikut. Isegi Junior WRC autodel on suurem valik kui meil. Neil on kahte sorti naastrehvid - 7 mm ja 8 mm. See oleks võinud meidki aidata," lausus prantslane.

Ajakirja Autosport veergudel võttis antud teemal sõna ka Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen. "Formaat peab muutuma. Me ei saa lasta neil kitsamatel autodel teega niiviisi teha. Miks nad ei võiks sõita, kui WRC autod on mõlemad läbimised ära teinud?"

Tänak oli juba paratamatusega leppinud: "Rahvusliku grupi autod teevad meie olukorra raskemaks, aga see on samuti ralli."

Eestlase tiimikaaslase Jari-Matti Latvala arvates, kes ka ise Historic autodega kihutada armastab, oleks üks lahendus see, kui ka Historicutele WRC masinatega samas mõõdus rehvid alla panna.