WRC-tiimid panid hooaja viimaseks etapiks oleva Austraalia ralli tõsise surve alla

Teist hooaega järjest lõppes autoralli MM-sari Austraalias ning niimoodi on see ka järgmisel aastal. Tulevikus võivad asjad aga muutuda.

WRC-tiimid ei ole rahul, et hooaeg lõppeb Austraalias, kuna tegemist on ikkagi sarjaga, mille põhline publik on Euroopas ning nii tuleks ka Euroopas hooajale joon alla tõmmata. Lisaks ei olda rahul Austraalia ralli võistluspaigaks oleva Coffs Harbouriga, kuna seal piirkonnas elab liiga vähe inimesi ning seetõttu on väike ka pealtvaatajate arv, kirjutab Motorsport.com.

“Seekord nägime küll rohkem inimesi, kuid pealtvaatajate number on endiselt liiga madal,“ sõnas Hyundai meeskonna juht Alain Penasse.

“Hea asi on see, et Austraalia ralli on väga turvaline, kuna seal ei ole lihtsalt pealtvaatajaid,“ põrutas omakorda Rahvusvahelise Autoliidu FIA rallidirektor Jarmo Mahonen.

Kunagi sõideti Austraalia rallit suurlinna Perthi külje all. Perth oleks ka praegu WRC-tiimidele meelepärane sihtkoht, kuna see Austraalia läänerannikul asuv linn on Euroopale lihtsalt lähemal. Tulevikku silmas pidades võidakse Austraalia ralli kolida ka idaranniku suurlinna Sydney külje alla.

2019. aastal lõppeb WRC-sari taaskord Austraalias ja senises võistluspaigas, kuid tiimide rahulolematuse tõttu võivad 2020. aastaks asjad muutuda.