WRC sõitjad nõuavad Tänaku õnnetuse valguses tehistrampliinidest loobumist

WRC sarja rallisõitjad on esitanud nõudmise, et MM-etappide korraldajad loobuksid ohtlike tehistrampliinide ehitamisest.

Hiljutisel Sardiinia rallil sai üks tehistrampliin saatuslikuks Ott Tänakule, kes lõhkus maandumisel oma masina radiaatori ja pidi katkestama.

"Meie sõitjatena nõustusime, et selliseid tehislikke, lühikesi ja autosid õhku paiskavaid trampliine ei ole mõistlik pikkadele sirgetele ehitada," sõnas valitsev maailmameister Sebastian Ogier Autosport.com-ile.

"Mul pole iseenesest hüpete vastu midagi, mulle meeldivad need, kuid ehitage need pikemad, et poleks vaid terav ja lühike nukk. Me tuleme hüppesse ju kuuenda käiguga ja see on puhas lollus!" kurjustas prantslane.

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen nõustus, et sellised hüpped ei anna rallidele midagi juurde. "Pole mõtet ehitada midagi, mis on ebaloomulik ja toob kaasa vaid autode lõhkumist," märkis soomlane.

Tänaku õnnetusest rääkides lisas Mäkinen: "Oti auto vedrustusel polnud sellise hüppe järel mitte mingit lootust - ta ei maandunud ju isegi mitte ratastele, vaid otse esiosa peale!"