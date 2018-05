WRC-sarjas võidakse tänavune MM-tiitel lõpuks ära jagada hoopis kabinettide tagatubades

Kokku sõitsid vastu piirdeid kuus meest, kuid karistada sai ainult Ogier. Kuigi FIA on praeguseks teada andnud, et Ogier ei saa neid punkte tagasi, siis väidetavalt käib võitlus edasi. Praeguseks on Autsport enda kätte saanud tõendid, mis viitavad, et Ogier ja tema tööandja M-Sport võivad lõpuks isegi õiguse saada.

Tiimi ametliku kaebuse kohaselt olid šikaanid rajale seatud ebavõrdselt ehk erinevate sõitjate ajal olid need erineval kaugusel. Fotode põhjal jäi just Ogier'le kõige vähem ruumi ja seetõttu oli šikaanidele otsa sõitmine justkui vältimatu.

M-Spordi bossi Malcolm Wilsoni sõnul on nad FIA senises otsuses pettunud ja nad ei kavatse võitluseta alla anda.

Seega jätkab M-Sport võitlemist Ogier' eest. Arvestades, et tänavune MM-sari tõotab kujuneda äärmiselt pingeliseks, siis võivad kabinettide tagatubades tehtud otsuses avaldada suurt mõju MM-sarja lõpptulemusele.

M-Spordi ametliku kaebuse dokumendid.

MM-sarja üldseis pärast Portugali rallit:

1. Thierry Neuville (Hyundai) 119 punkti

2. Sébastien Ogier (M-Sport) 100 punkti

3. Ott Tänak (Toyota) 72 punkti

4. Dani Sordo (Hyundai) 58 punkti

5. Esapekka Lappi (Toyota) 57 punkti

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 54 punkti

7. Elfyn Evans (M-Sport) 45 punkti

8. Kris Meeke (Citroen) 43 punkti

9. Jari-Matti Latvala (Toyota) 31 punkti

10. Craig Breen (Citroen) 26 punkti