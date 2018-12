WRC-sarjas töötuks jäänud rallimees: minu paus ei pruugi üldse pikaks kujuneda

“Tunnen end juba paremini. Teeme kõvasti tööd, et WRC-sarja naasta. On suur võimalus, et oleme peagi tagasi. Hoian kõiki asjadega kursis. Mul on abilisi, kes mind aitavad. Olen olnud ka raskemates olukordades. Olen neist ikka välja tulnud. Peame andma endast kõik. Olen kindel, et oleme peagi tagasi,“ rääkis Breen.