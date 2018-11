WRC-sarjas hakatakse kasutama uudset tehnikat? Mikkelseni traktoriintsident on FIA surve alla pannud

Hyundai tiimibossi Alain Penasse'i sõnul on tema sellise lahenduse pooldaja. "Selline tehnika on täiesti olemas. See meenutab pisut sellist süsteemi, mida kasutatakse ringrajasõidus boksiteel. Meile on öeldud, et eelnevalt kokku lepitud väga kindlas kohas saab autode kiiruse näiteks 50 kilomeetrini tunnis piirata. Auto sõidab selle kiirusega kindla distantsi ning saab seejärel taas kiirendada. Minu jaoks on see palju parem idee. Vihkan šikaane - need põhjustavad nii palju avariisid."

Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton kinnitas, et Mikkelseni juhtumist tehakse omad järeldused. "Viime läbi põhjaliku uurimise, on oluline täpselt mõista, miks see juhtus. Traktor oli seal sellepärast, et blokeeritud tee vabastada, kuid oleks olnud vaja paremat korraldust. Jätkame ka alternatiivsete kiiruse vähendamise võimaluste uurimist ning virtuaalsed šikaanid on üheks valikuks."