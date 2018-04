WRC-sarja tippmehed on asunud protesteerima, FIA võttis mõtlemisaja

“Kui FIA ei anna ralli korraldajatele luba, siis on see nende poolt suur eksimus ja suure võimaluse käest laskmine,“ sõnas üks anonüümseks jääda soovinud tiimi juht, et sellise publikuhulga ees võistlemine aitaks tõsta ralli populaarsust.

Mis on tüli põhjus?

Walesi ralli on kruusaralli ning vastavalt FIA regulatsioonidele ei saa pidada punkikatset pinnasel, mis on ülejäänud rallist erinev. Seega võiks Walesi ralli üks tavalistest kiiruskatsetest olla asfaldil, kuid punktikatse ei tohi asfaldil olla. Llandudno asfaldil sõidetud kiiruskatse oli Walesi ralli osa 2015. aastal, kuid toona ei olnud see punktikatse. Kolm aastat tagasi ei tekitatud sellega seoses ka mingeid probleeme.