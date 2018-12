WRC-sarja otsustavat punktikatset näitab ka edaspidi ERR

ERR omandas õigused autoralli MMi otsepildi edastamiseks kõikide etappide otsustavatelt punktikatsetelt (Power Stage) järgmiseks kaheks aastaks. Otseülekanded ERR-i kanalites tagavad, et autoralli MM-sarja otsustavad hetked on nähtavad üle kogu Eesti ja rahvusringhäälingu uudisteprogrammidel on ulatuslikud õigused autoralli MM-i uudispildile, mille vastu on kõrgendatud avalik huvi.

Aina suuremat populaarsust nautivat spordiala on ERR vahendanud juba 2015. aastast. “Oleme seda tööd teinud hästi ja pühendunult ning meil on hea meel põnevate rallisündmuste ja emotsioonide vahendamist jätkata,” sõnab ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna.

Autoralli MM-sarja näol on tegemist rahvast ühendava spordi suursündmusega ja Eesti rallisportlastest on kujunenud eeskujud, kelle käekäigule elavad kirglikult kaasa kümned tuhanded eestimaalased. “Ott Tänak on hetkel tõenäoliselt kõige tuntum Eesti sportlane maailmas ja Tänaku-Järveoja tandem parimaid Eesti tutvustajaid. See väljendub nii suures rahvusvahelises huvis kui ka lugematus hulgas Eesti rahvuslippudes kõigil WRC-etappidel ja kõikjal üle maailma,” märgib Saarna, miks on oluline hoida spordiala otseülekanded ERR-i kanalites.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg alustab juba 24. jaanuaril Monacos.