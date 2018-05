WRC-sarja liider Sebastien Ogier võib homme saada MM-arvestusse punktilisa

M-Sport kaebas toona otsuse edasi ning reedel on oodata juhtumile lõplikku lahendust. Kui Ogier saab õiguse, siis lisatakse tema kontole neli punkti. Praegu on Ogier'i edumaa üldarvestuses teisel kohal oleva Thierry Neuville'i ees 10 punkti, kuid homme võib see suureneda 14 peale. Kui FIA ka mingi otsuse langetab, siis võistkondlikus arvestuses see ühtegi muudatust kaasa ei too.

MM-sarja praegune üldseis:



1. Sebastien Ogier (M-Sport) 100 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 90 punkti

3. Ott Tänak (Toyota) 72 punkti

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 54 punkti

5. Dani Sordo (Hyundai) 45 punkti

6. Kris Meeke (Citroen) 43 punkti

7. Esapekka Lappi (Toyota) 40 punkti

8. Jari-Matti Latvala (Toyota) 31 punkti

9. Elfyn Evans (M-Sport) 26 punkti

10. Craig Breen (Citroen) 20 punkti