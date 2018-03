WRC-sarja liider Ogier avaldas, mis kasu nad Fordi tehaselt järgmisteks etappideks saavad

WRC-sarja üldliider Sebastien Ogier rääkis väljaandele La Provence muuhulgas M-Spordi koostööst Fordi tehasega. Teatavasti tuli käimasolevaks hooajaks M-Spordi tiimile taha ka Fordi tehase tugi ning sellest loodetakse kõrgete kohtade püüdmisel suurt abi.

Sel hooajal on Ogier näidanud Ford Fiesta roolis head kiirust ning seni kavas olnud kolmest etapist on viiekordne maailammeister võitnud kaks. Lisaks hoiab ta ka MM-sarjas liidrikohta. Siiski tunnistas Ogier, et Fordi tehase abi peaks tulemusi andma alles järgnevatel etappidel.

“Fordi tehase tugi on väga oluline. Otseseid tulemusi ei ole veel näha, kuna sellised asjad võtavad aega. Selle hooaja senised kaks võitu kirjutaksin ma eelmisel aastal tehtud töö arvele,“ tõdes Ogier.

“Fordi tehase panust peaksime nägema alles järgmistel etappidel. Nad aitavad meid palju. Näiteks Mehhiko ralli järel kogusid nad meie autod kokku ja viisid USA-sse Fordi tehasesse. Seal tehti tuuletunnelites erinevaid teste ja uuringuid. Niimoodi parandati kogu auto aerodünaamikat. Kogu nende infrastruktuur annab meile pikas plaanis palju kasu,“ tunnistas Ogier.

WRC-sari jätkub 5.-8. aprillini Korsikal.