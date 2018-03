WRC-sarja legendaarne ralliraadio lõpetab senisel kujul tegevuse

WRC. Foto: Ulises Ruiz, AFP/Scanpix

Sel nädalal teatas Motorsport Monday, et WRC-sarjaga kaasas käiv ralliraadio lõpetab tegevuse Korsika ralli järel. Nüüd teatas ralliraadio pikaaegne vedaja Becs Williams, et muutused on tõesti ees ootamas. Williams tõdes, et senisel kujul minnakse viimast korda eetrisse 5.-8. aprillini Korsikal.