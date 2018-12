WRC-sarja korraldajad soovivad tuua kõikide MM-tiimide autod Eestisse

Milanos, Piazza del Duomo väljakul olid nähtaval kõik WRC-sarjas masinad: Hyundai i20, Toyota Yaris, Citroën C3 ja Ford Fiesta.

Lisaks tänasele näitusele on rallišõul plaanis homsest kuni pühapäevani toimuv Monza Ralli Šõu, kus WRC-sõitjatest osaleb M-Spordi Teemu Suninen, kes sõidab esmakordselt koos uue kaardilugeja Marko Salmineniga.

WRC pressiteate järgi on sarnane šõuüritus toimumas järgmise aasta suvel ka Eestis. Üritust plaanitakse korraldada veidi enne 2019. aasta Soome rallit.

"Tegu on WRC jaoks väga olulise sündmusega," sõnas WRC tegevdirektor Oliver Cesla. "MM-sarja toomine Euroopa ühe suurima linna südamesse ja masinate ja meeskondade esitlemine pakub kümnetele tuhandetele itaallastele võimaluse tutvuda WRC-sarjaga lähemalt. Meie spordi jaoks on see suurepärane võimalus."