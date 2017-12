WRC-sari on 2019. aastaks täienemas eksootilise Tšiili ralliga

Autoralli ässad võivad 2019. aastal kihutada ka Tšiilis. Foto: JOSEP LAGO, AFP/Scanpix

Autosport kirjutab, et Tšiili ralli on lähedal kokkuleppele WRC-sarjaga liitumisele. Tšiili ralli ühtegi praegu kavas olevat MM-etappi välja ei puksiks ning seega suureneks 2019. aastaks autoralli MM-sari ühe etapi võrra. Kui 2018. aastal on kavas 13 etappi, siis 2019. aastal oleks 14 etappi.