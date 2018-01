WRC plaanib MM-etapid muuta kahepäevasteks

Autoralli WRC sarja etapid võivad juba lähitulevikus muutuda kahe päeva pikkusteks. See eeldab aga, et võistluskalender kasvab 16-etapiliseks.

Tšiili ja Jaapan soovivad 2019. aastal MM-etappi võõrustada ning WRC turundusjuht Oliver Ciesla loodab, et sarja etappide arv kasvab seniselt 13-lt 15 või 16-ni.

Aastatel 2004-2007 oli autoralli MM-sarjas 16 etappi, kuid rahalistel ja logilistilistel põhjustel vähendati osavõistluste arv 13-ni. Ciesla loodab, et kui praegused kolmepäevased rallid lühendada kahepäevasteks, saaks rallide arv taas tõusta.

"Me ei välista rallide lühendamist, kuid see tuleks kõne alla 14, 15 või 16 MM-etapi puhul. Ühe või kahe ralli lühendamine ei muudaks üldpilti, kuid kui me kärbime neid kõiki, siis me säästaks 15 või 16 päeva - see on enam kui kaks nädalat hotellides. Sel juhul tuleks teema juba päevakorda," sõnas Ciesla Motorspordile.