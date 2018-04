WRC koduleht: Ott Tänak on olnud selle hooaja kiireim sõitja

Autoralli MM-sarja kodulehekülg tegi käimasolevast hooajast vahekokkuvõtte, mille põhjal tuleb selgelt välja, et Ott Tänak ja Martin Järveoja on olnud selle aasta kõige kiiremad rallimehed.

Kuigi Tänak on MM-sarjas kolmandal kohal ja kaotab liider Sebastien Ogier`le 39 punktiga, on eestlase arvel kõige enam kiiruskatsete võite.

Kui Tänak on senise nelja etapiga kihutanud välja 18 kiireimat aega, siis Ogier arvel on kiiruskatsete võite 12 ja Thierry Neuville `il 11. Neljandat kohta jagavad Sebastien Loeb, Esapekka Lappi ja Kris Meeke, kes kõik on jõudnud kuue kiiruskatse võiduni.

Kõige kauem on tänavu liidrikohal sõitnud Ogier - senise 70 kiiruskatse järel on prantslane esikohta hoidnud lausa 38 katse järel. Talle järgnevad selles arvestuses Neuville (18) ja Dani Sordo (8). Tänak on saanud liidrikohal olla kahe kiiruskatse järel.

Hooaja viies etapp, milleks on Argentina ralli, stardib juba homme. Argentina etapi testikatse sõidetakse neljapäeval meie aja järgi kell 14.