WRC+ kanali tellijate statistika paljastab: eestlastest suuremaid rallifänne maailmas ei leidu

WRC promootori projekti jaoks tehtud investeeringud ulatuvad mitme miljoni euroni. Põhilised väljaminekud on helikopterite laialdasem kasutamine ja suurenenud satelliidiaeg. Hoiame All Live programmi tootmiseks satelliite töös rohkem kui 100 tundi. Inimjõus pole numbrid oluliselt kasvanud - uued võtmerollid, kelle me meeskonda oleme lisanud, on saatejuht ja produtsent ning tehnilisest tiimist oleme kasutusele võtnud line cut jaama ja line cut režissööri.

Millist tagasisidet te seni All Live programmile olete saanud?

Tagasiside on olnud fantastiline. Lisaks fännide suuremale kaasamisele on see äärmiselt kasulik tööriist ka meedia jaoks. Kommentaarid, mis me sotsiaalmeedia kaudu ja traditsioonilise meedia kajastuse läbi oleme saanud, on olnud lihtsalt fantastilised.

Millised on järgmised suuremad arengud, mis WRC telekajastust ees ootavad?

WRC+ All Live on töös olnud vaid seitsmel rallil ja vähem kui kuus kuud. Keskendume praeguse toote arendamisele. Alles siis, kui me sellega lõplikult rahul oleme, vaatame, kas seda saaks edasi arendada. On veel vara arutada, millal ja kuidas see juhtub.

Loe veel

Huvitavad faktid:

* WRC promootor toodab igalt rallil 25 tundi otseülekandeid, kogu hooaaja peale üle 300 tunni.

* WRC TV-ga on hõivatud umbes sada inimest, neist 40 tegelevad ülekannete järeltöötlusega ja 60 otseülekannetega.

* Maa peal on otseülekandeks töös 16 kaamerat. Autodesse on paigaldatud 45 pardakaamerat. Ülekannet toodetakse 15 autost, milles igaühes on kolm kaamerat.

Loe WRC otseülekannete kohta lisaks Delfi ja Eesti Päevalehe välja antava WRC 2018 ajakirja teisest numbrist!