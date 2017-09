WRC-kalendrist välja langenud eestlaste ja Tänaku lemmikralli nõuab oma kohta tagasi

Viimastel aastatel Eesti rallifännide südamed võitnud Poola ralli jäi tulevaks aastaks WRC-sarja kalendrist välja. Samuti Ott Tänaku lemmikvõistluseks olnud jõuproovile said saatuslikuks probleemide fännidega.

Poola ralli korraldajate ringi kuuluv Jaroslaw Noworol rääkis Autospordile, et nad jäid tulevaks hooajaks MM-etapist ilma inimliku eksimuse tõttu. Tulevat aastat silmas pidades ei ole teha enam midagi ning Poola ralli asendati võidukihutamisega Türgis, kuid tulevikus tahavad poolakad taas kuuluda MM-karusselli.

Sel aastal ei suutnud Poola ralli korraldajad ohjata suurearvulist publikut ning lisaks sõitis ühel kiiruskatsel tuletõrjeauto ralliautodega vastassuunas.

“Ralli korraldajatena võtame kogu vastutuse enda kanda. Need intsidendid said juhtuda ainult inimlike eksituste tõttu,“ teatas Noworol. “Hakkame koostama uusi juhiseid turvalisuse tõstmise tarbeks.“

WRC-sarja promootor Oliver Ciesla on aga teatanud, et Türgi on ülemaailmse autoturu seisukohalt ülimalt tähtis riik ning see oli üks põhjuseid, miks türklased endale tulevaks aastaks MM-etapi said.