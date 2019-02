WRC ässad muretsevad: kas soojakraadid rikuvad Rootsi ralli ära?

Lääne-Rootsis Norra piiri lähedal toimuva võistluse ajal peaks õhutemperatuur jääma päevasel ajal stabiilselt nelja-viie soojakraadi juurde ning kuigi vihmasadu lubatud ei ole, kardetakse siiski lumekihi sulamist.

Eelmisel aastal oludest kasu lõiganud ning etapi võitnud Thierry Neuville pelgab, et tänavusel aastal ei õnnestu tal ilma tõttu võitu kaitsta. "Olud ei olnud legendi koostamise ja testikatse ajal kehvad. Teisena startides tahtsime head jääd ja mitte väga palju lund - suure sulaga ei tea me nüüd, mis saama hakkab," tõdes Neuville Autospordile.

"Esimese läbimise ajal peaks lumest piisama, kuid teine läbimine võib roobaste tõttu keeruliseks minna. Meie eesmärk on reedega piisavalt heasse seisu saada, sest laupäevast saab ilmselt kõige keerulisem päev." Neuville'iga nõustus ka kuuekordne maailmameister Sébastien Ogier.

Ralli viiekordne võitja Marcus Grönholm tunneb esimestele startijatele pisut kaasa, kuid arvab, et ka täiesti tagumistel ei ole hea sõita. "Ma ei tea, kas esimene auto on päris hea olla, aga äkki on neljas-viies kõige parem olla?"

Ott Tänak läheb teadupoolest reedel rajale kolmandana, tema järel on neljas-viies Sébastien Loeb ja Jari-Matti Latvala.