Wilsoni vastulöök Toyotale: kavatsen Tänaku eest võidelda

Malcolm Wilson Foto: Karli Saul

Juba mõnda aega on rahvusvahelises meedias ringi liikunud spekulatsioonid, et Toyota WRC-tiimi boss Tommi Mäkinen tahab tulevaks hooajaks meeskonda palgata Ott Tänaku. Nüüd teatas Tänaku praegune tööandja Malcolm Wilson, et samamoodi tahab ka M-Sport eestlase jätkamist.