Wilson usub, et M-Sport toob Walesi rallil tiitliheitlusse uut põnevust

"Nii Sebastien (Ogier) kui Elfyn (Evans) teavad suurepäraselt, mis tunne on seista Walesi ralli poodiumi kõrgeimal astmel. Sebastien on võitnud siin neljal korral, Elfyn pole mitte üksnes nendel radadel üles kasvanud, vaid tegi mullu ajalugu, tõustes esimese Walesi rallimehena selle etapi võitjaks," rääkis Wilson M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Tiimijuht lisas, et ka soomlane Teemu Suninen, kes oli eelmisel Türgi rallil neljas, on valmis kõrgesse mängu sekkuma.

"Kuigi see on Teemu jaoks esimene kord Walesis startida ja tal on palju õppida, poleks ma üldse üllatunud, kui ta meid taas meeldivalt üllatab. Ta on väga kiire õppija," lisas Wilson.

Ogier vajab Walesis hädasti kõrgeid punkte, sest tiitlikaitsja kaotab kolm etappi enne hooaja lõppu Thierry Neuville'ile juba 23 ja Ott Tänakule 10 punktiga.