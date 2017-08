Wilson Tänaku triumfi järel: Ogier liitumine on Otile väga hästi mõjunud

M-Spordi rallitiimi boss Malcolm Wilson sõnas Ott Tänaku võiduga lõppenud Saksamaa MM-ralli järel, et eestlase tänavuse hooaja tõelisele avanemisele on palju kaasa aidanud neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier liitumine.

"See oli ralli, mida me polnud MM-sarjas võitnud. Suurepärane on juhtida mõlemas arvestuses - nii individuaalses kui meeskondlikus. Neuville`il jaoks oli kehv ralli, meie jaoks väga hea," sõnas Wilson võistlusjärgses intervjuus.

Tänaku esimese rallivõidu kohta asfaldil ütles Wilson: "Ta on kogu aeg väga kiire olnud, aga tänavuse hooaja kombinatsioon masinaga sobib talle. Ja kuidagi ei saa Sebastieni (Ogier) mainimata jätta, tal on olnud meeskonnale väga suur mõju."

Tänakule järgnesid Saksamaal Andreas Mikkelsen ( Citroen) ja Ogier. Üldarvestuses on Ogier liider 177 punktiga, Thierry Neuville`il (Hyundai) on 160 ja Tänakul 144 silma.

Meeskondlikus arvestuses on M-Sport ülekaalukalt esikohal 325 punktiga, Hyundai kaotab teisena juba 64 silmaga.