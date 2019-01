Wilson: tahan rahalist seisu, mis lubaks palgata Ott Tänaku

Wilson ütles väljaandele Motorsport, et sel hooajal on nende peaeesmärgiks tiimi finantsseisu kindlustamine, mis lubaks järgmisel aastal taas hoopis kõrgemasse mängu sekkuda.

Tänavusel hooajal sõidavad M-Spordis Teemu Suninen ja Elfyn Evans ning vähemalt kahel esimesel rallil ka rootslane Pontus Tidemand.

"Meie sihik on seatud 2020. aastale," sõnas Wilson, kes loobus kahe hooaja vahel tiimijuhi rollist, et keskenduda rohkem taustatööle.

"Loomulikult loodame, et Elfyn ja Teemu on siis jätkuvalt siin, aga kui mitte, siis ma tahan rahalist seisu, et minna uuesti Oti (Tänak) või kellegi temasuguse tasemega sõitja järele. Tahaksin jõuda tagasi olukorda, kus me oleme võimelised tiitlite eest heitlema," märkis Wilson.

M-Spordi rahalistest raskustest rääkides rõhutas Wilson, et maailmameister Sebastien Ogier lahkumine Citroeni ei aidanud olukorrale kaasa, kuid tegelikud põhjused on hoopis muus. "Suurim aspekt on, et me pole suutnud müüa ühtegi WRC ralliautot. Ajalooliselt oleme müünud 8-14 masinat aastas," tunnistas Wilson.