Wilson: olen Tänaku lahkumise pärast kurb, mitte pettunud

Eesti parimal rallisõitjal Ott Tänakul on M-Spordi meeskonnas jäänud sõita veel kaks rallit: täna Walesis startival kihutamisel ja MM-sarja lõppakordil Austraalias. Uuel hooajal istub ta juba Toyota auto roolis. M-Spordi meeskonna boss Malcolm Wilson on veendunud, et lepingu lõppemisest hoolimata annab Tänak neil võistlustel endast maksimumi.