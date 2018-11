Wilson avaldas Sebastien Ogier meeskonnavahetuse kohta põneva fakti

Tänavu kuuendat korda maailmameistriks tulnud Ogier` liitumine Citroeniga sai ametlikult teatavaks 28. septembril, kuid Wilson oli sellega kursis juba suvel.

"Suvel, kui paistis, et MM-tiitli lootus on juba läinud, muutus olukord meie jaoks veelgi hullemaks. Nimelt teatas Sebastien (Ogier), et lahkub meie juurest," avalikustas Wilson.

M-Spordi tiimijuht lisas, et Ogier` käitumine sellise otsuse järel valmistas talle suure ja meeldiva üllatuse. "Selle asemel, et kergemalt võtta, hakkas ta veelgi enam tööd rabama ja sundis ka kõiki teisi enda ümber rohkem pingutama," rääkis Wilson. "Hakkame järgmisel aastal temast kindlasti puudust tundma."

34-aastane Ogier esindas M-Sporti kahel viimasel hooajal. Enne seda võitis ta neli järjestikust MM-tiitlit koos Volkswageni meeskonnaga.