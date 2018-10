Walesis võidutsenud Ogier: tõestasin pojale, et oskan ka rallisid võita

"Tegu oli väga olulise nädalavahetusega ja raske võitlusega," sõnas Ogier pärast etappi WRC otse-eetris. "Toyota oli siin väga tugev. Ott Tänak oli algselt pikalt eest ära, kuid siis tabasid teda probleemid."

"Lõpus oli meil väga keeruline võitlus Jari-Matti Latvalaga," lisas Ogier. "Ma polnud kindel, kas suudame võita. Metsateedel oli raske esimest positsiooni hoida. Powerstage'i teine läbimine tuli meil õnneks edukalt välja."

Ogier tervitas ka oma kaheaastast poega Timi. "Vähemalt nägi ta mind võitmas. Ta on mind varemgi võitmas näinud, kuid siis oli Tim veel väike. Nüüd ta teab, et kui keegi ralli võidab, ronitakse auto katusele ja visatakse käed õhku. Viimasel ajal nägi mu poeg, et Ott võidab, aga nüüd tõestasin talle, et ka tema isa suudab võita."