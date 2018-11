Walesi ralli võib järgmisel aastal startida Liverpoolist

Plaanid said tõsisema hoo sisse eelmisel kuul, mil Liverpooli linnaametnik Hispaania rallit väisas. Kuigi asjaosalised antud reisi pikemalt kommenteerida ei soovinud, oli selle eesmärk ajakirja Autosport andmetel tutvuda Hispaania ralli Barcelona linnakatse korraldusega.

"Barcelona on üks vaatemängulisemaid kesklinna katseid terve hooaja peale, seega nad valisid hea katse, mida vaadata," ütles üks allikas Autospordile.

"Teame nii palju, et läbirääkimised on käimas ning kulgevad Liverpooli jaoks positiivselt - ärge unustage, et Liverpooli kesklinn pole sugugi kaugel pragusest ralli hooldusalast Deeside'is või võimalikust uuest baasist Llandudnost."

Hispaania rallit külastas ka Iirimaa ralli direktor Bobby Willis, parlamendiliige Ian Paisley ja Põhja-Iirimaa turismiameti inimesed, kes kõik unistavad, et ühel päeval toimub WRC etapp Põhja-Iirimaal. Ühendkuningriikides on välja käidud ka idee, et Suurbritannia ralli võiks regionaalselt roteeruda.