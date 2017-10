Walesi ralli liider Elfyn Evans kihutab WRC-sarjas ajaloolise võidu suunas

Walesi rallil liidrina kihutavast Elfyn Evansist võib pühapäeval saada esimene uelslane, kes võitnud kodukamaral sõidetava MM-ralli.

Seni ei ole ükski Walesi rallimees suutnud kodusel MM-etapil veel ka esikolmikusse tõusta. Viimase Suurbritannia rallisõitjana suutis Walesis võidutseda Richard Burns, kes oli parim 2000. aastal.

28-aastane Evans on senise karjääri jooksul tõusnud MM-sarjas poodiumile neljal korral – kirjas on kolm teist ja üks kolmas koht. Evansi parimaks tulemuseks Walesi rallilt on seni 5. koht 2014. aastast.

“Laupäevased esimesed kiiruskatsed on sujunud normaalselt. Üks kiiruskatse oli siiski äärmiselt keeruline.Auto on veidike alajuhutav, kuid sellise haarduvuse juures on see vältimatu,“ sõnas Evans ralliraadiole.

Evans on Walesis kasu lõikamas DMACK-i rehvidest, mis on just täpselt selle ralli mudaste olude jaoks valmistatud.

11. kiiruskatse järel edestab liidrikohal olev Evans teist kohta hoidvat Thierry Neuville'i koguni 49,3 sekundiga.