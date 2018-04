Walesi ralli korraldajad tulid tiimide palvetele vastu, punktikatsega tehakse erand

Kui mullu nuriseti palju selle üle, et reedel ei olnud tavapärast lõunast hooldupausi, siis tänavu on see täiesti olemas.

Laupäevane võistluspäev kestab tänavu koguni 14 tundi ning sisaldab endas üheksat katset ning sisuliselt 150 võistluskilomeetrit. Kogu rallil sõidetakse 23 kiiruskatset kogupikkusega 323 kilomeetrit.

Oktoobri esimesel nädalal toimuv etapp sisaldab endas eelmise aasta ralliga võrreldes ka veidi lühemaid ülesõite, mis oli samuti mullu üheks suureks murekohaks, mida sõitjad ja tiimid kritiseerisid.

Rahvusvahelise Autospordiliidu otsus mitte lubada punktikatseks ralli viimast suuresti asfaldil sõidetavat katset, mille puhul oodatakse teede äärde koguni 30 000 inimest, tekitab esimest korda WRC ajaloos olukorra, kus punktikatse on hoopis ralli tagantpoolt neljas kiiruskatse.

The map you have all been waiting for...

Here is the 2018 @Dayinsure Wales Rally GB route