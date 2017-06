Walesi ralli korraldajad tulid meeskondade nõudmistele vastu

Walesi MM-ralli korraldajad otsustasid vastu tulla meeskondade palvele ja jätta ära viimase võistluspäeva esimese kiiruskatse.

Muudatus tähendab, et sõitjatel jääb viimase võistluspäeva eel rohkem puhkeaega, sest Gwydyri kiiruskatse esimese läbimise ärajätmine lükkab rallipäeva alguse ligi kahe tunni võrra edasi. Esialgse ajakava kohaselt oleks rallimehed pidanud laupäeva ja pühapäeva vahel piirduma vaid viietunnise uneajaga.

"Me ei kaota ralli üldpikkuses kuigi palju ning muudatus teeb kõigi elu mugavamaks ja turvalisemaks. Seega ma tõesti usun, et muudatus on kõigi huvides," märkis Walesi ralli korraldaja Ben Taylor väljaandele Autosport.

Walesi ralli sõidetakse 27.-29. oktoobrini.