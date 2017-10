Walesi ralli eripära: muda, pimedus, udu, pikad päevad

„Inglismaalt on ralli alguse saanud ja siin on kogu aeg võidu sõidetud,” põhjendas Ott Tänak MM-sarja eelviimase etapi erilisust. „Peale selle mängivad suurt rolli siinsed olud. Mujal võib keerulisi tingimusi kohata halva ilmaga, aga siin on alati keeruline. Oleme selleks valmistunud.”