Võistlus, millest peaks saama Eesti visiitkaart

Aastaid Eesti rallispordi lipulavaks olnud, ent mullu vaheaasta teinud Rally Estonia tuleb tänavu tagasi. Peakorraldajad, eesotsas Urmo Aavaga, ei varja, et eesmärgiks pole vähem ega rohkem kui WRC-sarja etapi korraldamine.

Ideaalis võiks WRC-ralli korraldamiseni jõuda 2021. aastal. Tänavu juulis toimuvat kihutamist võib aga tinglikult nimetada testralliks. Rõhk ongi sõnal „test", sest just sellel eesmärgil loodavad Rally Estonia korraldajad meelitada Eestisse WRC-sarjas osalevaid tiime ja sõitjaid.

„Esmajärjekorras on vaja murda müüt, et Eesti on väike riik, kus tipptasemel ralli korraldamine võimatu," sõnab Aava. „Tegelikult saab siin suuri asju korda saata. Püüame selles kõiki veenda. Kui see ei õnnestu, ei sünni siin midagi. Niisama pakkumiste aeg on möödas, peame asja ära tegema."