Võidumees Tänak: loodetavasti on tänane võit esimene paljudest!

Sardiinia rallil oma karjääri esimese MM-sarja esikoha saavutanud Ott Tänak tänas magusa võidu järel M-Spordi tiimi, kes valmistas ette suurepärase masina, ja kaardilugeja Martin Järveojat, kes on talle väga suureks abiks olnud.

"Tunne on suurepärane. See oli väga raske nädal, kuid see hooaeg on olnud tõeliselt hea. Meeskond ehitas uue auto ja meie tiimis on kõik selle võidu nimel kõvasti pingutanud," teatas õnnelik Tänak vahetult viimase publikukatse järel. "Martin (kaardilugeja Martin Järveoja) on samuti suurepärast tööd teinud. Mäletan veel Sardiinias saadud esimest poodiumikoha. Loodetavasti on tänane võit esimene paljudest. Areneme iga ralliga."