M-Spordi rallitiimi pealik Malcolm Wilson ei jõudnud oma hoolealuseid eduka nädalavahetuse eest Monte Carlo rallil ära kiita.

Ralli võitis M-Spordi autol debüüdi teinud neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid viimase päeva mootoriprobleemidest hoolimata poodiumi kolmandal astmel.

"Ma ei suuda sõnadesse panna, mida inimesed tiimis praegu tunnevad. Sellest, kui me viimati poodiumi kõrgeimal astmel seisime, on möödas viis aastat ning ma võin öelda, et me tahaksime seda tunnet hoida," ütles Wilson M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Taaskord oleme võitnud oma debüüdil uue autoga ning see tõestab, millised eksperdid meil kompaniis töötavad. Vaadake kasvõi kõigi kolme sõitja esitusi - Sebastien, Ott ja Elfyn (Evans) said kõik katsevõite.

Meil on Ford Fiesta WRC näol suurepärane baasauto. Teame, et meil on veel palju tööd teha, kuid meil on kahtlemata midagi head, mille kallal tööd teha."

Jällegi, ma ei suuda tiimi piisavalt kiita. See tulemus sündis tänu nende kõvale tööle ja pühendumisele. Igaüks neist - siin rallil ja kodus Dovernby Hallis - peaks olema ülimalt uhked selle üle, mida me sel nädalavahetuses saavutasime."